23.09.2025 09:42 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

От 1 октомври се въвежда еднопосочно движение за автомобили в района на Художествената гимназия. Мярката се отнася за района между булевард „Георги Данчев“ и улица „Роза Люксембург“ и булевард „Христо Ботев“ и улица „Владислав Очков“.

В началото на април Община Сливен организира обществено обсъждане по темата с живущи в района.

Предвиденото организиране на еднопосочно движение в района беше залегнало в приетия през 2022 г. Генерален план за организация на движението на град Сливен.

В следния линк може да се запознаете със схемата на движение:

https://mun.sliven.bg/uploads/7FE094CE4D2D51AE74CC5E606EDBD232