Vivacom уведомява, че системата за обработка на СМС-и за кратковременно предплатено паркиране временно не работи. Тя е базирана на платформа на Vivacom cloud, където към момента има проблем и се работи по отстраняването му. Поради тази причина номер 1344 не работи и изпращането на СМС-и не е възможно.

Клиентите могат да платят по един от следните начини: на паркоавтомат; на служител на ОП „Градска мобилност“; чрез предварително закупен талон за предплатено паркиране; чрез мобилно приложение /URBO City/.

Екипите за поставяне на скоби ще бъдат трансформирани в служители, на които ще може да се заплаща таксата за паркиране.