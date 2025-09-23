В Сливен предстои поредният фермерски пазар

23.09.2025 10:53 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Община Сливен подготвя поредния фермерски пазар за производители от Сливен и региона. Той е планиран за 27 септември, събота. Търговските шатри ще бъдат разположени пред сградата на Общината. През целия съботен ден жителите и гости на Сливен ще имат възможност да си изберат и закупят разнообразна продукция – от домашно производство до занаятчийски и козметични продукти.

Желаещите да се включат с продукция могат да го направят до 25 септември, четвъртък, на тел. 0877983496.

Фермерският пазар ще продължи до 18 ч.