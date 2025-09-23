Сливен, кратки вечерни новини, 23.09.2025 г., вторник

23.09.2025 15:52 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Областният управител Чавдар Божурски присъства на откриването на новата академична година във „Факултет и Колеж - Сливен“ към Технически университет – София на 23 септември.

В Сливен на 27 септември, събота, ще се проведе поредното издание на фермерския пазар за производители от града и региона.

Системата за СМС плащане на кратковременно паркиране временно е извън строя поради проблем в платформата Vivacom cloud.

От 1 октомври в района на Художествената гимназия в Сливен се въвежда еднопосочно движение за автомобили.

На 23 септември 2017 г. си отиде уважаваната сливенска художничка Даниела Ненчева.

Шофьор, управляващ автомобила си с 211 км/ч, е засечен на АМ „Тракия“ около Сливен в почивните дни.

Областният управител Чавдар Божурски взе участие в ритуала по случай 117 години от провъзгласяването на Независимостта на България.