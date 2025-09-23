23.09.2025 12:33 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Започна новата академична година във „Факултет и Колеж-Сливен“ към Тeхнически университет-София. Официалното откриване се състоя днес, в двора на учебното заведение. Официални гости на събитието бяха кметът Стефан Радев, областният управител Чавдар Божурски, председателят на Общински съвет - Сливен Димитър Митев и др.

Кметът Стефан Радев поздрави студентите и преподавателите със старта на новата академична година.

„Всяко ново начало носи със себе си надежди за нови успехи, за по-добро развитие на младите хора! Скъпи студенти, вървете уверено по пътя на образованието и не се съмнявайте във вашите възможности. След дипломирането ви, се надявам да останете да се реализирате в Сливен. Уважаеми преподаватели, благодаря ви за старанието и ентусиазма, с които помагате за развитието на тези млади хора. На добър час!", каза кметът.

Приветствия отправиха още Ръководителят на „Факултет и Колеж-Сливен“ - доц. д-р Ваньо Иванов, областният управител Чавдар Божурски и др.

Водосвет за здраве отслужи отец Йоан Петров.