Община Сливен с награда от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“

23.09.2025 13:39 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 26 минути | 31

Община Сливен бе отличена с годишна награда от Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Тя е в категория „Обследване и документиране на пътната и уличната мрежа“, в която Община Сливен бе отличена като голяма община с постигнато 100% обследване на над 1 000 км улична и пътна мрежа. В мотивите си Държавната агенция изтъква, че от страна на Община Сливен се полагат видими усилия за подобряване на пътнотранспортната обстановка. Според институцията още е похвално, че Община Сливен през 2024 г. демонстрира високо ниво на представяне на данни за общинските пътища, а през следващата 2025 г., значително подобрява нивото на обследване по улици, като достига до пълно покритие. Осигурени са систематичност при работа с данни за периода 2024-2025 г., високо ниво на надграждане през 2025 г. и голяма степен на пълнота на обследването през 2025 г. Според агенцията това вдъхва увереност и надежда, че всяка положена грижа за безопасността на пътя дава резултат и в дългосрочен план е безценна инвестиция в благосъстояние и просперитет.

Призът на Община Сливен бе връчен в рамките на състоялата се международна конференция в София на тема: „Култура за безопасност на движението по пътищата - проблеми и перспективи“. На събитието присъства заместник-кметът по устройство на територията, икономика и собственост – Камен Костов. От името на кмета Стефан Радев той благодари за отличието. Костов увери, че Община Сливен ще продължи да се фокусира на темата за безопасността на движение, което се изразява не само в обследване на пътната мрежа, но и в ремонти и благоустрояване на участъци, които Общината ежегодно предприема.

Годишните награди на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“, с които се отличават постиженията на областни и общински администрации, целят да популяризират добрите практики, устойчивите политики и реалните резултати в опазването на човешкия живот и здраве по пътищата.

Само за една година делът на обследваните улични участъци нараства от 24% до пълно покритие. Събраната информация ще подпомогне бъдещото насочване на инвестиции към най-рисковите участъци и ще увеличи административния капацитет за управление на пътната безопасност на терен.

Към днешна дата все повече администрации в страната работят с визия за дългосрочно развитие и поставят безопасността в основата на устойчивата мобилност.

Снимка: Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“