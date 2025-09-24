24.09.2025 12:22 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Община Сливен | Сливен

Да бъдат удостоени с награда - почетен знак на Общинския съвет „За граждански принос“, ръководителите на звената на пожарната в Сливен, ще решава на редовното си заседание местният парламент в Сливен на 25 септември. Това обяви на днешната си пресконференция председателят на Общинския съвет Димитър Митев. Предложението за удостояване на комисар Денчо Чомаков и на главен инспектор Росен Георгиев с наградата на местния парламент е внесено от 1/5 от състава на общинските съветници. В мотивите на предложението се посочва, че по време на тежката обстановка и условия, свързани с борбата с големите пожари в страната и на територията на община Сливен през 2025 г., водените от тях екипи са изпълнили служебния си дълг, давайки своя граждански принос със самоотверженост и отговорност. Работили са на терен неуморно в защита на живота и здравето на населението, имуществото на гражданите, целостта на изградената инфраструктура и околната среда.

„Напълно заслужена награда! Това е един жест към всички пожарникари, които имаха изключително трудна година и на тях дължим голяма част от запазеното ни имущество“, подчерта Митев.

Комисар Денчо Чомаков поема поста директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в Сливен в края на октомври 2023 г. със заповед на министъра на вътрешните работи. Денчо Чомаков има повече от 30 години в системата на МВР, от които 23 години заема ръководна длъжност. След завършване на висшето си образование във факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Академията на МВР през 1990 година, преминава през всички изпълнителски длъжности в двете основни направления на дейност в Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ /РСПБЗН/ - Сливен. За добрата си и самоотвержена дейност в направленията пожарогасителна и спасителна дейност, Денчо Чомаков е получавал множество благодарствени писма от пострадали в пожари и при други произшествия. Утвърждава се като компетентен ръководител с авторитет и висок професионализъм.

Главен инспектор Росен Георгиев е роден на 3 февруари 1988 г. в Сливен. През 2011 г. завършва Академията на МВР в специалност „Пожарна безопасност и защита на населението“ Сливен. Още същата година започва работа в Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. Десет години работи като инспектор в Оперативния център. В периода от 2021 г. до 2024 г., го оглавява. От април 2024 г. е временно преназначен на длъжност началник на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сливен. Участвал е в редица акции, обучения и курсове в страната и чужбина. С негово съдействие през 2022 г. Община Сливен получи дарение - специализиран автомобил от противопожарната служба в Кьолн, Германия. Той беше предоставен за дейността и нуждите на сливенската Районна служба.

Повече за предложението може да видите на посочения линк: https://obs.sliven.bg/uploads/8085ADFA313C621EB5627E349E90F6CB