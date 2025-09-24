24.09.2025 13:17 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Кметът Стефан Радев и председателят на Общинския съвет Димитър Митев са внесли предложение в Комисията по символика да бъде удостоена със званието Почетен гражданин на Сливен директорът на Регионална библиотека Сава Доброплодни“ – д-р Росица Петрова-Василева. Разпознаваема обществена фигура, работи изключително активно за обогатяване и разнообразяване на културния календар, като инициира множество събития, сред които срещи с различни автори, творчески четения, концерти и др. По нейна идея започва ежегодното провеждане на Националния фестивал на детската книга, който 27 години е едно от централните събития в културния календар на Община Сливен и продължава да се развива и да привлича участници и гости от страната и чужбина.

„Д-р Росица Петрова-Василева повече от 30 години работи неуморно за развитието на библиотеката и превръщането й във водещ културен институт не само в града, но и в страната. Във времена на развитие на новите технологии, когато отслабва интересът към книгите, тя успява да привлече стотици деца, да ги убеди да се превърнат в ревностни читатели и с това да допринесе за развитието им в достойни граждани на нашия град. Безспорни са нейните заслуги за развитието, разнообразяването и обогатяване на културния живот в нашия град, както и за популяризиране името на Сливен и общината не само в цялата страна, но и в чужбина“, се посочва още в мотивите на номинацията. Предложението е част от дневния ред на заседанието на Общинския съвет в Сливен на 25 септември, четвъртък.

С детайлите по номинацията може да се запознаете на посочения линк: https://obs.sliven.bg/uploads/DCFA2EBA121C58393BAED31EAB59CCC5