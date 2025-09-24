Местният парламент ще гласува програмата на Община Сливен за Димитровден

24.09.2025 14:23 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

На редовното си заседание на 25 септември, четвъртък, местният парламент в Сливен ще гласува програмата на Общината за Димитровден. Това стана ясно на днешната пресконференция на председателя на местния парламент Димитър Митев и негови заместници. Събитията през октомври, посветени на празника на Сливен, ще започнат с честване на Международния ден на възрастните хора. Събитийната програма и тази година ще предложи концерти, национални и международни спортни състезания, честване на значими годишнини и дати от календара, театрални постановки, премиери на книги, награждаване на участници от конкурси и др. Вариантът на димитровденската програма не е окончателен, може да бъде допълван и обогатяван с нови инициативи. Проявите се организират от общинската администрация, в партньорство с културни организации, учебни заведения, спортни клубове, НПО и др. Кулминацията на тържествата е на 24, 25 и 26 октомври.

Дневният ред за утрешната сесия включва 53 точки. Предстои поредна актуализация на общинския бюджет.

В рамките на заседанието ще бъде гласувана и информация относно изпълнението на бюджета за полугодието на 2025 г.

Местният парламент ще разгледа още програмата си за работа през четвъртото тримесечие на текущата година, както и точка за таксиметровия превоз на пътници.

Общинските съветници ще решават дали да бъде отпусната сумата от сто хиляди лева на Баскетболен клуб „Сливен Баскет“. Точката е във връзка с постъпило писмо от председателя на „Сливен Баскет“ Радомир Стоянов. Средствата ще бъдат насочени в подкрепа на дейността на клуба и за участието му в състезателен сезон на 2025/2026 г. в Българската баскетболна лига „А“ Изток. През 2024 г. Община Сливен дари сумата от сто хиляди лева на спортния клуб за подготовка и участие в първенство по баскетбол за мъже в “А” група. През сезон 2024/2025 г., БК „Сливен Баскет“ участва за първи път и завърши на трето място в баскетболна лига „А“ Юг, класира се за националните финали на най-добрите осем отбора, на които зае пето място. От клуба отчитат, че с това си участие в баскетболната лига са дали шанс на местните млади таланти да се развиват в мъжкия отбор и са мотивирали голям брой деца да спортуват.

Друга точка от дневния ред е свързана с обявяване на конкурс за избор на управител на „ДКЦ 1“ – Сливен заради изтичане на срока на договора за управление на настоящия ръководител – д-р Атанас Грунов.

Част от предложенията касаят имуществени сделки с общинска собственост, отпускане на помощи на граждани и средства за културни прояви в населени места на общината.

На днешната пресконференция присъстваха двама от зам.-председателите на Общинския съвет – Кольо Милев и Момчил Пантелеев, както и председателят на Постоянната комисия по образованието Лидия Димитрова.

Сесията утре ще започне от 9 ч. в зала „Май“.

Подробна информация за всяка от точките се съдържа на посочения линк: https://obs.sliven.bg/dneven-red-na-sesiite