Сливен, кратки вечерни новини, 24.09.2025 г., сряда

Кметът на община Сливен Стефан Радев и председателя на общинския съвет Димитър Митев предлагат директорката на Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ в Сливен, д-р Росица Петрова-Василева, за званието Почетен гражданин на града - решението ще бъде обсъдено на заседанието на Общинския съвет на 25 септември.

Общинският съвет на Сливен ще удостои ръководителите на пожарната комисар Денчо Чомаков и главен инспектор Росен Георгиев с почетен знак „За граждански принос“ заради тяхната самоотвержена работа по време на големите пожари през 2025 г.

Олимпийският медалист по вдигане на тежести Божидар Андреев и неговият треньор Пламен Братойчев ще бъдат специални гости на Европейския ден на спорта в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ в село Сотиря.

Община Сливен получи годишна награда от Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за постижения в категорията „Обследване и документиране на пътната и уличната мрежа“.

На 19 септември 2025 г. бизнесменът Петко Петков и футболната легенда Йордан Лечков събраха свои съратници, отправяйки поглед години назад - на този ден през 1984 г. Сливен играе с Железничар Сараево, а точно 6 години по-късно посреща великия отбор на Ювентус Торино.

Технически проблем в облачните услуги на Vivacom е причината за блокирането на системите за платено паркиране в Сливен.

На площада пред Община Сливен вечерите този петък и събота ще бъдат представени Италия и Куба - отново Италианска културна вечер на площада, където ще се потопим заедно във вкусовете, киното и музиката на Италия и за първи път Кубинска вечер ще представи в центъра на Сливен далечната страна от близо с литература, фотографии, латино музика, салса и бачата танци и горещо настроение.