Със заповед на кмета Стефан Радев се регламентира периодът и разположението на обекти за извършване на търговска дейност на открито в Сливен.

Определеният период за организиране на панаир с увеселителни съоръжения и атракциони е от 1 до 26 октомври. Теренът за разполагането на обектите за тази цел е участък от бул. „Георги Данчев“ – паркинга източно от северния вход на стадион „Хаджи Димитър“.

Периодът за разполагането на занаятчии и производители е от 23 до 26 октомври по бул. „Цар Освободител“ – от Стария бряст до площад „Добри Желязков – Фабрикаджията“.

Всички търговци, на които е разрешено да осъществяват търговска дейност на открито за съответния период от настоящата заповед, са длъжни да спазват определените места, да заплатят определените им такси, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Те трябва да спазват хигиена и да поддържат чистота около масите, караваните, автомобилите, атракционите и съоръженията. Да не нарушават спокойствието на живущите в близост граждани.

Настоящата заповед е на основание чл. 44, ал. 2, от ЗМСМА, както и чл. 11, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска и занаятчийска дейност, както и във връзка с Димитровден – празник на Сливен.