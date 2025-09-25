Приключи ремонтът на покрива на Обединено училище „Черноризец Храбър“ в Крушаре

25.09.2025 10:15 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 42

Приключи ремонтът на западното крило на покрива на Обединено училище „Черноризец Храбър“ в село Крушаре. Дейностите включваха ремонт на дървената покривна конструкция – ребра, столици, попове, подпори, нова дъсчена обшивка, покрита с паропропусклива мембрана. Поставена е двойна летвена скара. Комините също са ремонтирани и измазани. Поставено е покритие от керемиди и капаци. Подменени са улуците. Подпокривното пространство е почистено.

Ремонтът е част от дейностите на Община Сливен за подобряване на образователната инфраструктура и поддръжката й в добро състояние.