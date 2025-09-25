Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ награждава най-четящите деца на Сливен

25.09.2025 10:34 , Людмила Калъпчиева

25 септември 2025 г.

На 25 септември 2025 г. (четвъртък) от 10:30 ч., в двора на Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – Сливен ще се проведе тържествена церемония по награждаване на най-активните читатели на Детския отдел – децата, прочели най-много книги през лятната ваканция.

По традиция ще бъдат отличени и сливенските училища, чиито ученици са най-активни в библиотеката. През лятото на 2025 г. интересът към инициативата е бил рекорден – над 2000 регистрирани читатели в Детския отдел, а заеманите книги и посещенията са се увеличили почти двойно спрямо предишни години.

Тази година девет ученици от различни училища ще получат награди за това, че са прочели над 35 книги през ваканцията. Със специални грамоти ще бъдат отличени и училищата с най-много регистрирани читатели:

ОУ „Д-р Иван Селимински“, ОУ „Елисавета Багряна“, НУ „Васил Левски“, ОУ „Д. Петров“, СУ „П. К. Яворов“, СУ „Константин Константинов“ и ОУ „Христо Ботев“.

Наградите ще бъдат връчени от директора на библиотеката д-р Р. Петрова-Василева. Специален гост на празника ще бъде любимият на децата барон Мюнхаузен, който ще разкаже невероятните си приключения. За доброто настроение ще се погрижат и малките таланти от вокална група „Славейче“ при ОУ „Христо Ботев“ с ръководител Нина Стойчева, както и балерините от балет „Барби“ при Военен клуб – Сливен с ръководител Силвия Терзиева.

Събитието обещава да бъде истински празник на четенето, знанието и детското любопитство!