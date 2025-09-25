Бляскава програма и звездни гости на „Мис Сливен 2025“

25.09.2025 11:04 , Людмила Калъпчиева

Сцената ще събере мода, музика и танц на 9 октомври в зала „Сливен“

Конкурсът „Мис Сливен 2025“ обещава незабравим спектакъл за публиката и гостите на 9 октомври (четвъртък) в зала „Сливен“. Престижната надпревара, част от националната верига „Мис България“, ще предложи вечер, изпълнена с красота, стил и емоция.

Водеща на събитието ще бъде Мис България 2018 – Теодора Мудева, родом от Сливен и любима на местната публика. На сцената ще се изявят и българските вицешампиони по спортни танци Явор Младенов и Милослава Стоянова, които ще внесат допълнителен заряд с изящните си изпълнения.

Участничките в конкурса ще блестят в колекции на българския моден бранд DiKa и в изискани рокли, създадени от талантливия дизайнер Стоян Радичев. За доброто настроение на гостите ще се погрижат Nelita и Veselina VOIX, които ще добавят музикален блясък към вечерта.

Конкурсът за поредна година ще се проведе с официалното партньорството на Община Сливен. Подкрепата на институцията допринася за превръщането на „Мис Сливен“ в една от най-значимите модни традиции в града.