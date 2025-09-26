Общината ремонтира оградите на Кризисния център в Сливен

26.09.2025 08:30 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Сливен

Община Сливен извърши цялостен ремонт на оградите на Кризисния център на ул. „Любен Каравелов“ №18 в гр.Сливен. Той включваше укрепване с бетонови колони, възстановяване и доизграждане със зидарии от камък и тухли, полагане на мазилки и боядисване. Оградите са запазени от разрушаване и са подсилени с необходимите за целта елементи – пояси и „шапки“ от керемиди. Монтирани са входни врати. За ограничаване на вандалски прояви и обезопасяване на съседния общински имот на ул. „Любен Каравелов“ № 20 е възстановена уличната ограда и двукрила врата. След ремонта е повишена безопасността на оградата, предотвратено е нейното разрушаване и значително е подобрен външния вид на предпазното съоръжение.