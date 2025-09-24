24.09.2025 16:50 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Община Сливен ремонтира детски площадки в двора на Ясла № 15 в квартал „Българка“. Дейностите включваха отстраняване на старите и полагане на нови ударопоглъщащи настилки. Бяха монтирани седем нови съоръжения за игра и четири пейки. Ремонтирани и боядисани са беседки, сенници и шест пейки. Бяха изградени два пясъчника с покривало. Изградена е площадка с ударопоглъщаща настилка за игри. Засадени са и храсти.

От отдел „Обществени сгради“ констатират, че обектът е изпълнен качествено и в срок, съгласно договора за ремонт.