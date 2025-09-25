Сливен, кратки вечерни новини, 25.09.2025 г., четвъртък

25.09.2025 15:55 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Приключи ремонтът на западното крило на покрива на Обединено училище „Черноризец Храбър“ в село Крушаре.

Кметът на Сливен Стефан Радев издаде заповед, която определя периодите и местата за разполагане на занаятчийски обекти и атракциони във връзка с празника Димитровден.

Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ в Сливен ще отбележи Европейския ден на езиците с поредица интересни инициативи на 25 и 26 септември.

На 25 септември, от 10:30 ч., в двора на Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ в Сливен се проведе традиционната церемония за награждаване на най-активните читатели на Детския отдел за лятото на 2025 г.

Община Сливен извърши ремонт на детските площадки в двора на Ясла №15 в кв. „Българка“.

На 24 септември 2025 г. председателите на Областната и Общинската организации на СОСЗР – Сливен, бригаден генерал о.з. Кольо Милев и майор о.з. Митко Манев, проведоха среща с новия началник на Военна болница – Сливен, полковник доц. д-р Васил Кьосев.

Общинският съвет на Сливен ще удостои ръководителите на пожарната комисар Денчо Чомаков и главен инспектор Росен Георгиев с почетен знак „За граждански принос“ заради тяхната самоотвержена работа по време на големите пожари през 2025 г.