С 23 гласа „за“ местният парламент в Сливен прие изменението на бюджета на Общината. Точката бе гласувана на днешната сесия на Общинския съвет. Промяната, по думите на кмета Стефан Радев, се отнася за пренасочване на средства от едно перо на бюджета към друго, за да може изпълнението на капиталовата програма да продължи, респективно – започнатите проекти и други важни дейности и функции на Общината, да се изпълняват.

Одобрение не получи предложението да бъде отпусната сумата от сто хиляди лв. на спортния клуб „Сливен Баскет“. Мотивите за това бяха разногласия сред общински съветници относно предоставената от клуба информация за неговата дейност през изминалия състезателен сезон. През 2024 г. Община Сливен дари сумата от сто хиляди лева на спортния клуб за подготовка и участие в първенство по баскетбол за мъже в “А” група. През сезон 2024/2025 г., БК „Сливен Баскет“ участва за първи път и завърши на трето място в баскетболна лига „А“ Юг, класира се за националните финали на най-добрите осем отбора, на които се класира на пето място. От клуба отчитат, че с това си участие в баскетболната лига са дали шанс на местните млади таланти да се развиват в мъжкия отбор и са мотивирали голям брой деца да спортуват.

С пълно единодушие общинските съветници подкрепиха номинацията на директора на Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – д-р Росица Петрова-Василева, за Почетен гражданин на Сливен. Пълно мнозинство получи и предложението да бъдат удостоени с награда - почетен знак на Общинския съвет „За граждански принос“, ръководителите на звената на пожарната в Сливен.

Общинските съветници гласуваха още програмата на Общината за Димитровден, точките за таксиметровия превоз на пътници и за обявяване на конкурс за избор на управител на „ДКЦ 1“ – Сливен.

Общо 53 точки разгледа и гласува днес местният парламент. Сред тях попаднаха програмата за работа на Общинския съвет през четвъртото тримесечие на текущата година, имуществени сделки с общинска собственост, отпускане на помощи на граждани и на средства за културни прояви в населени места на общината.

