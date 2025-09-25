25.09.2025 14:17 , Людмила Калъпчиева

преди около 1 час | 48

26 септември е провъзгласен за Европейски ден на езиците от Съвета на Европа с

подкрепата на Европейския съюз през 2001г. Основни цели на Европейския ден на езиците са: да осведоми обществеността за важността от изучаването на чужди езици и да разнообрази обхвата на изучаваните езици, за да повиши нивото на многоезичност и

междукултурно разбирателство; да популяризира богатото езиково и културно

разнообразие в Европа; да насърчи изучаването на чужди езици във всяка възраст.

За отбелязване на Европейския ден на езиците в РБ “Сава Доброплодни“ - Сливен са

организирани редица прояви. На 25 и 26 септември, с интересна презентация на тема:

„Европейски ден на езиците – празник на езиковото и културно многообразие“, ученици от различни класове от ГПЗЕ “Захари Стоянов“ и ППМГ „Добри Чинтулов“ ще се запознаят с историята на празника и целите, които се реализират с отбелязването му.

След презентациите пред учениците ще бъдат представени колекции от учебници и

учебни помагала в помощ на обучението по английски, немски, френски, испански и др. езици, както и от нова художествена литература на чужди езици от популярни автори, ще бъдат организирани литературни викторини по произведения на чужди автори, ще прозвучи поезия на английски и немски език и др.

В двата дни информационното обслужване в Чуждоезиковия център на библиотеката ще

бъде безплатно.