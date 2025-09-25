Сливен беше представен на конференция за регионално сътрудничество между Китай и България

25.09.2025 18:14 , Връзки с обществеността

Град Сливен и новостроящият се „Индустриален парк“ бяха представени по време на Конференция за регионално сътрудничество между Китай и България. Презентацията направи заместник-кметът по икономическо развитие Стоян Марков по време на основната програма на конференцията в панел „Икономическо и търговско сътрудничество“. Основната част на презентацията беше насочена към представяне на Индустриален парк Сливен, неговите общи характеристики и предимства, свързани с местоположението, прекия и лесен достъп до комуникации, пътища, пристанища, летища. Беше отделено внимание и на качеството на живот, образованието и демографията в града и региона.

„Сливен е град с визия и ясно разписани планове за бъдещето и отворен към партньорства, които насърчават икономическия растеж и иновациите. Имаме одобрени и финансирани няколко важни за Сливен концепции и проекти, свързани с териториалното сътрудничество в нашия Югоизточен регион. Убедени сме, че връзките с китайските ни партньори може да донесат реални ползи както за нашия град и регион, така и за България“, каза Марков.

Заместник-кметът припомни, че Сливен е сред първите български градове, сключили споразумения за сътрудничество с китайски град. От 2002 год. Сливен е побратимен с град Чунцин - китайски мегаполис с многомилионно население.

Стоян Марков проведе срещи с представители на държавата и бизнеса, на които бяха водени разговори за възможностите за двустранно сътрудничество и привличане на китайски инвестиции в Сливен. Заместник-кметът се срещна с Ирина Белева - генерален консул на България в Шанхай до 2015 г. и настоящ старши съветник към Българо-китайската асоциация за развитие, както и с Мила Ненова - изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции, на която се обсъдиха съвместни действия за сътрудничество и партньорство за привличане на инвеститори за новия индустриален парк в Сливен.

„Конференцията се превърна в значима платформа за задълбочаване на диалога между български и китайски представители — от държавни институции до местни власти и бизнес среди. Участниците подчертаха, че обменът на идеи и контакти е бил изключително ползотворен и поставя основата за нови перспективи в двустранното сътрудничество“, коменира след участието си в конференцията Стоян Марков.

Форумът беше организиран от Китайската народна асоциация за приятелство с чужди страни, в съорганизаторство с Националната асоциация „Един пояс, един път“ и Посолство на Китай в България. Поводът за инициативата беше десетата годишнина от началото на сътрудничеството по инициативата „Един пояс, един път“.

В конференцията участваха кметове на български общини, кметове и зам.-кметове на китайските градове Янджоу, Синю, Ганджоу и др., зам.-управителят на провинция Дзянсу и др.

В сливенската делегация се включиха още Соломон Москона – управител на „Индустриален парк“- Сливен и Светомир Минчев – главен експерт „Международно сътрудничество“ в Общината.