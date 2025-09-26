26.09.2025 10:47 , Връзки с обществеността

Специален LED екран ще бъде монтиран пред сградата на Община Сливен в събота и неделя – 27 и 28 септември. Всеки, който желае да гледа с приятели и своите съграждани националите ни по волейбол на полуфинал, може да се възползва от възможността и да дойде пред Общината по време на оставащите срещи на Световното първенство за мъже във Филипините. Екранът ще бъде с размери 5:50 на 3 метра.

„Победата на Националния отбор на България по волейбол над САЩ донесе неописуема емоция на сънародниците си. Решихме да организираме поставянето на голям екран, за да покажем своята подкрепа за отбора. Това е нашият начин да бъдем заедно с момчетата на полуфинала и всички да им пожелаем успех“, коментира кметът Стефан Радев.

Обявените от Международната волейболна федерация часове на мачовете са :

27 септември – събота от 9,30 е мачът между България и Чехия

27 септември – събота – 13,30 ч. – Полша – Италия

28 септември – неделя – 13,30 – големият финал