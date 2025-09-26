26.09.2025 12:24 , Людмила Калъпчиева

На 24 септември 2025 г., в офиса на обществения посредник на град Нова Загора, се проведе избор за млад омбудсман и заместник-млад омбудсман за учебната 2025/2026 година.

Комисията, която определи избора, включваше кмета на Община Нова Загора Галя Захариева, обществения посредник Нейчо Минчев, началник отдел „Образование, младежки дейности и спорт“ Соня Петрова, директорите на двете средни училища в града, директора на Професионалната гимназия по селско стопанство и педагогическия съветник на СУ „Христо Ботев“ Добромира Дедова.

Гласуването се проведе тайно, а след преброяване на подадените гласове:

Калоян Русланов Василев бе избран за млад омбудсман

Петя Христова Иванова – за заместник-млад омбудсман

И двамата са ученици от 10 „Б“ клас на СУ „Христо Ботев“ – Нова Загора.

Основната цел на този избор е да се насърчи активността на младите хора, да им се даде възможност да изразяват свободно мнението си и да участват в решаването на въпроси, които ги засягат. Новоизбраният млад омбудсман ще защитава правата и интересите на своите връстници и ще работи в тясно сътрудничество с обществения посредник и институциите в града.

Традиционно изборът ще се провежда всяка учебна година, като номинирани ще бъдат ученици от всички средни училища в Нова Загора.

Община Нова Загора пожелава на Калоян и Петя успех, отговорност и вдъхновение в изпълнението на техните нови задължения!