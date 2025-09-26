Проведе се 31-то заседание на Общински съвет – Нова Загора

26.09.2025 12:27 , Людмила Калъпчиева

На 25 септември 2025 г. от 9:00 часа се проведе тридесет и първото заседание на Общински съвет – Нова Загора. В предварителния дневен ред бяха включени 12 точки, а по време на заседанието бяха предложени и допълнителни 4 точки, които съветниците приеха с мнозинство.

Сред основните решения, взети от Общинския съвет, бяха:

Изменение на бюджета на Община Нова Загора, списъка за капиталови разходи и сметките за средствата от ЕС за 2025 г.

Информация за текущото изпълнение на общинския бюджет и сметките за средства от Европейския съюз за първото шестмесечие на 2025 г.

Годишният финансов отчет на МБАЛ „Света Петка Българска” ЕООД – Нова Загора за 2024 г.

Предложения, свързани с отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот – публична общинска собственост.

След изчерпване на дневния ред и възможността за питания, обръщения и декларации, председателят на Общинския съвет – д-р Константин Тачев, закри заседанието.