Сливен, кратки вечерни новини, 26.09.2025 г., петък

26.09.2025 16:05 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Тематични културни вечери, посветени на Италия и Куба, ще се проведат днес и утре в центъра на Сливен.

Община Сливен ще монтира голям LED екран пред сградата си, за да излъчва полуфиналите и финала на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините.

Община Сливен извърши основен ремонт на оградите на Кризисния център на ул. „Любен Каравелов“ №18.

Сливен и новостроящият се „Индустриален парк“ бяха представени на Конференция за регионално сътрудничество между Китай и България.

Благотворителен спектакъл "Сбогом Златна есен, здравей Европа" на пенсионерски клуб „Златна есен“ от Нова Загора събра в голямата зала на сливенското ДНА десетки зрители.

Местният парламент в Сливен прие изменението на общинския бюджет с 23 гласа „за“.

Общинският съвет единодушно одобри номинацията на директора на Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ д-р Росица Петрова-Василева за Почетен гражданин на Сливен, както и предложението за присъждане на почетен знак „За граждански принос“ на ръководителите на звената на пожарната в града.