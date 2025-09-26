26.09.2025 13:42 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Община Сливен се включва в инициативите на Дружеството на кардиолозите в България по повод Световния ден на сърцето. На 29 септември Общината ще освети в червено колоните на сградата на Общинска администрация в тъмната част на денонощието.

По повод отбелязването на датата, от дружеството са организирали редица събития. В 19. 30 часа започва инициативата „Изкачи се с кардиолога си“, която включва изкачване на стълбите към храм-паметник „Света Петка“.

Световният ден на сърцето се отбелязва всяка година на 29 септември и има за цел да повиши осведомеността за сърдечно-съдовите заболявания и да насърчи хората към по-здравословен начин на живот. Инициативата е на Световната сърдечна федерация. Ежегодно по този повод се провеждат кампании и събития за насърчаване на физическата активност, здравословното хранене и профилактиката на сърдечните болести.