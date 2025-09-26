Move Sliven превръща Градската градина в спортна сцена на 4 октомври

На 4 октомври 2025 г. (петък) Градската градина на Сливен ще се превърне в арена на движение, енергия и добро настроение с провеждането на Move Sliven – мащабно спортно събитие, организирано от VM Recovery Zone и Extreme Zone.
Програмата предлага богато разнообразие от активности за всички възрасти:
групови тренировки и комбат
спиннинг
зумба
съвременни и народни танци
акробатично откриване
Bulgarian Bag тренировка
състезания по кросфит
Гостите ще могат да се насладят и на DJ парти, жива музика и специални фото моменти.
Събитието е свободно за посещение и кани всички жители и гости на Сливен да се включат, за да преживеят един ден, изпълнен със спорт, забавление и позитивни емоции.