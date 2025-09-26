Move Sliven превръща Градската градина в спортна сцена на 4 октомври

26.09.2025 15:52 , Людмила Калъпчиева

На 4 октомври 2025 г. (петък) Градската градина на Сливен ще се превърне в арена на движение, енергия и добро настроение с провеждането на Move Sliven – мащабно спортно събитие, организирано от VM Recovery Zone и Extreme Zone.

Програмата предлага богато разнообразие от активности за всички възрасти:

групови тренировки и комбат

спиннинг

зумба

съвременни и народни танци

акробатично откриване

Bulgarian Bag тренировка

състезания по кросфит

Гостите ще могат да се насладят и на DJ парти, жива музика и специални фото моменти.

Събитието е свободно за посещение и кани всички жители и гости на Сливен да се включат, за да преживеят един ден, изпълнен със спорт, забавление и позитивни емоции.