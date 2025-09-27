Стефан Радев беше сред гостите на празника на Карнобат

27.09.2025 10:22 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 35 минути | 10

На 26 септември Карнобат отбеляза тържествено своя празник. Сред официалните гости, уважили събитието, беше кметът на община Сливен Стефан Радев. Той се обърна към домакина – кмета на Карнобат Георги Димитров, екипа му и жителите на града и ги поздрави за това, че с общи усилия развиват и надграждат общината и региона.

„Чест е за мен, че можем заедно да споделим този ден, защото когато наш приятел и съсед има празник, ние празнуваме с него. Радвам се, че всеки път, когато дойда в Карнобат, виждам нещо ново, виждам как се развива градът. Ние много се подценяваме като българи, подценяваме нашите градове, нашата държава, но ако се огледате и видите обстановката покрай вас, ще разберете, че тя може да бъде комплимент на всеки един европейски град. Поздравявам ви за това, което постигате и това, което правите! Знам колко труд стои зад всяко едно паве, което е поставено, зад всяка една сграда, която е ремонтирана, всяко едно училище, което е санирано“, каза в приветствието си кметът на Сливен.

Той пожела на всички здраве, лично и семейно щастие, както и удовлетвореност от това, което правят.

Сред гостите бяха също изпълнителният директор на РАО „Тракия“ проф. Иван Върляков, народни представители, кметове на общини, общественици и други.

Официалното откриване на празника постави началото и на десетото издание на Балканския фестивал на изкуствата – културен форум, който събира на една сцена творци от различни държави и представя богатството на балканските традиции и съвременни културни прояви.

Снимки: Община Карнобат