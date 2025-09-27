27.09.2025 11:42 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 49 минути | 6

България отива на финал на Световното първенство по волейбол. Десетки граждани и гости на Сливен гледаха волейболния мач между България и Чехия на големия LED екран, монтиран на площада пред сградата на Общината. Оспорваният двубой, в който победи България с 3:1, прикова вниманието на хора от различни възрасти и техните очаквания за победа на нашите момчета. Силни възгласи на радост и аплодисменти огласяваха пространството при всяка отбелязана точка от нашия отбор и шумно недоволство - при точка на чехите.

Зрители коментираха, че идеята за монтиране на голям екран е много хубава, защото всеки може да съпреживее с други хора един добър мач на световно ниво.

Преди началото на двубоя местни производители подредиха продукцията си на шатрите от традиционния месечен фермерски базар. Техни клиенти ставаха част от зрителите на мача, а дошлите само за прякото излъчване, опитваха или си закупуваха местни продукти.

Днешният предиобед показа как събития от подобен род обединяват българите и носят особен, неповторим заряд на единство и обединение.

"Имаме феноменални, изключително талантливи волейболисти. Успех на финала на нашите момчета. Благодарим за емоцията!", каза кметът Стефан Радев след края на мача.