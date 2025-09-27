Сливен, кратки вечерни новини, 27.09.2025 г., събота

27.09.2025 15:48 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Десетки жители и гости на Сливен се събраха на площада пред Общината, за да подкрепят българския национален отбор по волейбол на световното първенство.

„Сливен Баскет“ започва новия сезон с гостуване в Айтос.

Олимпийският медалист Божидар Андреев, световният шампион по канадска борба за хора с увреждания Андриан Юриев и републиканският шампион по армреслинг Божидар Вълчев се включиха в отбелязването на Европейския ден на спорта в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ в сливенското село Сотиря.

Кметът на Сливен Стефан Радев бе гост на празника на Карнобат, провел се на 26 септември.

Община Сливен ще се присъедини към инициативите за Световния ден на сърцето на 29 септември, организирани от Дружеството на кардиолозите в България.

Град Сливен и новостроящият се „Индустриален парк“ бяха представени по време на Конференция за регионално сътрудничество между Китай и България.

Талантливата художничка от Сливен Добра Камбурова впечатли София с първата си изложба „Следа от светлина“.