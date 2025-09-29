29.09.2025 10:01 , Людмила Калъпчиева

На 1 януари 2026 г. Република България ще въведе единната европейска валута – еврото. В рамките на Националната информационна кампания в Котел се проведе среща, организирана от Комисията за защита на потребителите (КЗП), на която експерти запознаха жителите на общината с основните етапи на процеса и правата на гражданите.

По време на срещата бяха разяснени ключови моменти:

От 1 август 2025 г. до края на 2026 г. всички цени ще се изписват едновременно в левове и евро.

Превалутирането ще се извършва по фиксиран курс – 1 евро = 1.95583 лв.

Всички банкови сметки, депозити и кредити ще бъдат превалутирани автоматично и безплатно.

До 31 януари 2026 г. левът и еврото ще се използват паралелно, като търговците ще връщат рестото основно в евро.

Закръгляването на цените ще се прави до втора цифра след десетичната запетая (евроцент).

Жителите на Котел получиха отговори на своите въпроси, свързани с ежедневните плащания, кредити, спестявания и защитата на потребителите. Обсъдени бяха и идеи за улесняване на хората в по-малките населени места по време на прехода към еврото.

Организаторите подчертаха, че максималната информираност и спокойствието на гражданите са приоритет в процеса на въвеждане на новата валута.