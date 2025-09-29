Сливен. Новини от източника. Последни новини

График на планираните за октомври учебни стрелби на „Батмиш“

, Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час

Планираните стрелби на Огневи комплекс „Батмиш“ край Сливен продължават през октомври, съобщават от Центъра за подготовка на специалисти.

Датите на ученията са 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 16, 22 и 23 октомври от 8.15 до 13.30 часа. На 10, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30 и 31 октомври учебните стрелби ще се провеждат от 8.15 до 17 часа.

За да се избегнат инциденти, живеещите в този район, трябва да се съобразяват с предупредителните табели и да не навлизат в забранителните зони. Собствениците на ферми трябва да предприемат мерки за защита на животните си.

