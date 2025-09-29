График на планираните за октомври учебни стрелби на „Батмиш“

29.09.2025 10:35 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен

Планираните стрелби на Огневи комплекс „Батмиш“ край Сливен продължават през октомври, съобщават от Центъра за подготовка на специалисти.

Датите на ученията са 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 16, 22 и 23 октомври от 8.15 до 13.30 часа. На 10, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30 и 31 октомври учебните стрелби ще се провеждат от 8.15 до 17 часа.

За да се избегнат инциденти, живеещите в този район, трябва да се съобразяват с предупредителните табели и да не навлизат в забранителните зони. Собствениците на ферми трябва да предприемат мерки за защита на животните си.