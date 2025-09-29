29.09.2025 11:21 , Връзки с обществеността

Община Сливен за пореден път бе удостоена с най-голямата годишна награда - статуетката „Златен ключ“ в категорията "Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани". Наградата бе връчена в НДК на 23-та церемония, организирана от Фондация „Програма Достъп до Информация“ /ПДИ/ на международния Ден на правото да знам. Общината е на първо място сред всички административни структури и институции на централно и местно ниво. Това е обективна оценка и изключително признание за постигнатото по прилагане на Закона за достъп до обществена информация не само през изтеклата година.

Наградата бе връчена на кмета Стефан Радев от адв. Кирил Терзийски от Правния екип на ПДИ. Той отбеляза, че Общината традиционно изпълнява отлично задълженията си по ЗДОИ, че е „бетон“ в това отношение и се отличава с изключително постоянство. Акцентира, че има много позитивни практики и „все хубави неща се случват“. Обяви Общината ни за „пети път едноличен шампион“ през тези 25 г.

От своя страна Стефан Радев благодари на ПДИ за високото отличие и на екипа, с който работи и сподели: „Вярвам, че отворените институции в дългосрочен план могат да доведат до просперитет на цялото общество“.

Достъпът до обществена информация и прозрачност през трите мандата от управлението на това общинско ръководство са винаги сред приоритетите на Общината. Това е трети „Златен ключ“ за тези три мандата.

Община Сливен винаги е сочена за пример в България за цялостния си принос в отстояване на правото на достъп до информация и добрите практики в своята работа. Община Сливен няма нито един отказ за предоставяне на информация през годината. Отговорите се дават дори по-бързо от законовите срокове.