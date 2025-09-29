29.09.2025 13:35 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 47

Община Сливен има готовност да започне асфалтиране в квартал „Речица“ още на следващия ден, в който бъде издаден Акт 16 за въвеждане на обекта в експлоатация. Това заяви на брифинг днес кметът Стефан Радев по повод отправени въпроси от жителите на квартала за начало на ремонтите дейности по улиците.

По информация на ВиК се очаква Акт 16 да бъде подписан в края на октомври.

„До разрешението за въвеждане в експлоатация или Акт 16, остава още една стъпка. Тя се изразява в изготвяне на екзекутивни чертежи за всички промени в първоначалния проект, настъпили в хода на строителството. Трябва да се напише доклад от строителния надзор, че проектът е завършен съгласно всички законови изисквания. Тези документи трябва да се внесат в ДНСК, която да назначи приемателна комисия. Ако няма забележки, трябва да бъде издаден финалния сертификат, който се нарича акт за въвеждане в експлоатация на строежа и от този момент строежът е законен“, каза кметът.

Договорите за извършване на дейностите по канализацията и водопровода в квартал „Речица“ са два. В първоначалния проект беше предвидена подмяна само част на около 5 километра от водопровода. По настояване на кмета на Общината държавата включи подмяна на целия водопровод. По двата договора вече има подписан Акт 15, при който строителят предава на възложителя изпълнения и готов обект.

„Акт 15 за канализацията е готов и очаквам да постъпи в Общината, за да го подпишем. След това следва процедурата за Акт 16“, допълни Радев.

На въпрос кога домовете в кв. „Речица“ ще бъдат включени към канализацията, кметът информира, че е изискал от ВиК до края на седмицата да представи график за дейностите.

„Канализацията на практика работи, но е в етап на приемане на обекта. Направени са 72 – часови проби, за които ме информираха, че са успешни. Ангажимент на ВиК е да остави точка за достъп. Ангажимент на гражданите е да си направят ревизионна шахта и да се включат в тази точка. За тяхно улеснение от ВиК и изпълнителят трябва да го направят“, каза още Радев.

По проект е предвидено тротоарите да бъдат асфалтирани. На места, където не може да се изпълни с асфалт, се планира да бъдат поставени тротоарни плочки. Искане за промяна на настилката би било риск за забавяне на проекта.