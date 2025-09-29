Сливен, кратки вечерни новини, 29.09.2025 г., понеделник

29.09.2025 15:50 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Община Сливен отново получи най-високото отличие – статуетката „Златен ключ“ в категорията „Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани“.

Община Сливен приключи обновяването на детската площадка до бл. 12 в кв. „Клуцохор“.

Водопроводната и канализационната мрежа в кв. „Речица“ вече са напълно подменени и използваеми, като до края на октомври се очаква издаването на Акт 16.

Днес от 15:00 ч. жители на квартал “Речица” организираха протест пред сградата на Община Сливен с настояване за по-бързо приключване на процедурите по завършване на водопроводната и канализационна мрежа.

Учебните стрелби на Огневи комплекс „Батмиш“ край Сливен продължават и през октомври, като ще започнат на 1 октомври и ще завършат на 31 октомври.

Смесен хор „Добри Чинтулов“ – Сливен при НЧ „Зора 1860“ взе участие в международен хоров фестивал в Аспровалта, Гърция.

Народният представител от Сливен Татяна Султанова влезе в новия изпълнителен съвет на ПП.