Среща на Сливенския митрополит с народни представители

29.09.2025 18:43 , Канцелария (Сливенска митрополия)

На 29 септември 2025 г. в сградата на Сливенска митрополия Негово Високопреосвещенство митрополит Арсений прие народните представители г-н Климент Шопов и г-н Никола Димитров от парламентарната група „Възраждане“, избрани съответно от 21-ви МИР – Сливен и 31-ви МИР – Ямбол.

Гостите изразиха своето уважение към Българската православна църква и обсъдиха с владиката теми, свързани със социалната дейност и образованието, както и възможности за бъдещо сътрудничество.

Митрополит Арсений подари на народните представители икона на Света Богородица, както и книги, издадени от митрополитското издателство „Просветител“.