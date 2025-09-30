30.09.2025 09:58 , Людмила Калъпчиева

На 27 септември 2025 г. Средно училище „Христо Ботев“ – гр. Нова Загора се превърна в сцена на едно трогателно и вдъхновяващо събитие. По инициатива на випуск 1970 г., със съдействието на Община Нова Загора, бе открита паметна благодарствена плоча, посветена на 165-годишнината от създаването на Класното училище – предшественик на днешното учебно заведение. В училищния двор бе засадено и Дърво на благодарността – величествен чинар, символ на вечност, духовност и вяра в доброто.

На церемонията присъстваха заместник-кметовете на Община Нова Загора Нина Генчева и Иванка Михова, директорът на училището Бойка Няголова, поетесата д-р Стефка Данева – председател на Инициативния комитет от випуск 1970 г., учители, ученици, бивши възпитаници и граждани.

Г-жа Генчева връчи поздравителен адрес от името на кмета на Община Нова Загора Галя Захариева, в който се подчертава, че паметната плоча и Дървото на благодарността са символ на почит към предците, на приемственост и на стремежа ценностите на образованието и родолюбието да се предават на бъдещите поколения.

Особена емоционалност на събитието внесоха:

рециталът на Стоянка Бинева с „На прощаване“ от Христо Ботев;

изпълнението на стихотворението „Наше родно училище“ от първокласниците Дани Цветанов и Нели Костадинова.

С мили думи към присъстващите се обърнаха и директорът на СУ „Христо Ботев“ Бойка Няголова, както и д-р Стефка Данева, представител на инициаторите.

Тържественият акт се превърна в израз на признателност към учителите – хората, които със знание и отдаденост изграждат мостове между поколенията. Випуск 1970 г. остави траен знак на уважение и обич към училището, което им е дало ценности и опора за живота.

В този паметен септемврийски ден минало, настояще и бъдеще се срещнаха в едно послание – че силата на знанието, уважението и приемствеността ще продължи да вдъхновява идните поколения.