Светофарът на „стъкленото“ кръстовище временно ще работи на мигаща жълта светлина

30.09.2025 11:03 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

С цел подобряване безопасността на движението и облекчаване на трафика от превозни средства, светофарът на така нареченото „стъклено“ кръстовище, временно ще работи на мигаща жълта светлина. Мярката се налага заради продължаващия ремонт на бул. „Цар Симеон“ и пренасочване трафика от моторни превозни средства по бул. „Илинденско въстание“. Работата на светофара беше възстановена на 28 септември по инициатива на органите на МВР, но в участъка на ремонтните дейности, се образува колона от автомобили и затруднява преминаването на превозните средства през кръстовището.

Община Сливен апелира водачите да преминават през кръстовището с повишено внимание, съобразена скорост и да спазват пътните знаци относно предимството в кръстовището.