Сливен, кратки вечерни новини, 30.09.2025 г., вторник

30.09.2025 15:58 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

С цел повишаване на безопасността и облекчаване на трафика, светофарът на т.нар. „стъклено“ кръстовище временно ще работи на мигаща жълта светлина заради продължаващия ремонт на бул. „Цар Симеон“ и пренасочването на трафика по бул. „Илинденско въстание“.

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД информира, че на 2 октомври 2025 г. (четвъртък) от 08:00 до 23:00 ч. водоподаването ще бъде временно спряно в част от град Сливен поради строително-монтажни дейности за връзка на Главен клон I с резервоар „Бункера“ - засегнатите райони са: кв. "Клуцохор", кв. "Комлука", кв. "Република", кв. "Звездите", кв. "Колю Фичето", кв. "Ново село", кв. "Българка", кв. "Сини камъни" и Вилна зона.

На 1 октомври 2025 г., по повод празника Покров на Пресвета Богородица, Сливенският митрополит Арсений ще отслужи Архиерейска св. Литургия в храм „Покров Богородичен“ в село Завой.

На 29 септември 2025 г. в Сливенска митрополия митрополит Арсений прие народните представители Климент Шопов и Никола Димитров от парламентарната група „Възраждане“, избрани съответно от Сливен и Ямбол.

Община Сливен отново получи най-високото отличие – статуетката „Златен ключ“ в категорията „Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани“.

Община Сливен приключи обновяването на детската площадка до бл. 12 в кв. „Клуцохор“.

Кметът на Сливен Стефан Радев обяви, че водопроводната и канализационната мрежа в кв. „Речица“ вече са напълно подменени и използваеми, като до края на октомври се очаква издаването на Акт 16.