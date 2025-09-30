Конкурсът „От поезия към живопис“ за поредна година обединява поетичното изкуство и художествените творби. Десетото юбилейно издание „От поезия към живопис“ се организира от сливенския поет Христо Батинков, с подкрепата на Община Сливен. В него участниците създават художествени творби по предварително оповестени стихотворения на сливенския поет.
Тази година в конкурса участват 22 картини на 12 художници. Те бяха оценени от жури в състав – художниците Атанас Парушев, Петър Кайраков и поета Христо Батинков, който е основният двигател на инициативата.
Конкурсът е част от културния календар на Община Сливен, която е подготвила парични награди за отличените художници.
Резултатите ще бъдат обявени тази вечер, на 30 септември, в рамките на откриването на конкурсната изложба в галерия „Май“. Началото е предвидено за 18 ч.
Снимка: ИнфоТуризъм - Сливен