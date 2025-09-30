Сливен отбелязва Международния ден на възрастнитe хора с празничен концерт

30.09.2025 15:23 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Община Сливен | Сливен

Международният ден, посветен на хората от третата възраст – 1 октомври, ще бъде отбелязан в Сливен с празничен концерт. На сцената на зала „Сливен“ ще се качат колективите при пенсионерските клубове от общината, които подготвят празнична програма.

Своя специален поздрав към хората в достолепна възраст ще отправят артистите от сливенския Ансамбъл за народни песни и танци и млади изпълнители от Школа за поп и рок изпълнители „Ритъм“ при Военен клуб – Сливен.

Началото е от 10 ч.

Концертът се организира от Община Сливен, местната пенсионерска общност, Сдружение „Активен гражданин“.

Снимка: Архив