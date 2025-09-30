30.09.2025 16:04 , Людмила Калъпчиева

На 18 октомври 2025 г. (събота) от 10:00 до 14:00 ч. на площад „Хаджи Димитър“ – Сливен ще се проведе поредната инициатива на „Клуб за Бъдеще – Сливен“ в рамките на националната кампания „Капачки за бъдеще“.

Събитието ще даде възможност на всички жители и гости на града да се включат в събирането на пластмасови капачки и алуминиеви кенчета, които ще бъдат предадени за рециклиране. Събраните средства ще продължат да подпомагат закупуването на животоспасяваща медицинска апаратура за българските болници.

Този път инициативата има и специална цел – поставена ще бъде урна за дарения в подкрепа на малката Стефания, усмихнато момиченце с диагноза ДЦП – спастична квадрипареза, което се нуждае от средства за рехабилитация и шанс да проходи.

През годините кампанията е постигнала впечатляващи резултати:

дарени над 25 кувьоза, 7 детски линейки, 2 офроуд линейки и над 60 медицински уреда;

оказана помощ на болници в цялата страна;

спасени над 3700 детски живота;

рециклирани повече от 2 000 000 кг пластмаса.

Организаторите благодарят на всички, които през годините подкрепят каузата, и призовават доброволци да се включат в организацията на събитието.

Инициативата се реализира със съдействието на Община Сливен.

„Успяваме, защото сме заедно! Заедно можем повече!“

