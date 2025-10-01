Общинският плувен басейн в Сливен е вече отворен за посетители

01.10.2025 08:58 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 69

Общинският плувен басейн, който се намира в ОУ „Елисавета Багряна“, от днес вече е достъпен за посетители. За това информираха от отдел „Обществени сгради“ в Община Сливен.

През месец август, т.г. Община Сливен започна ежегодната профилактика на плувното съоръжение. Паралелно с това бяха предприети и ремонтни дейности на помещенията и съблекалните на басейна.

Целта на текущия ремонт бе обновяване на помещенията, като се премахнат старите покрития по стените и подовете, които да бъдат заменени с нови, съвременни материали. Бяха ремонтирани трите отделни съблекални - за жени, за мъже и за деца. Всяка от тях се състои от преддверие, съблекалня, тоалетна с преддверие и помещение с душове. Ремонтирано е и санитарното помещение за спасители. Ремонтните дейности по отделните помещения включваха демонтаж на елементите, сред които умивалници, огледала, душ батерии с душове, батерии на мивки, радиатори, осветителни тела, подови сифони, PVC первази, паравани на душове, шкафчета, моноблок в тоалетни и радиатори. Извършен е ремонт и на ВиК инсталациите. Бяха премахнати старите корозирали тръби, като на тяхно място бяха монтирани нови полипропиленови водопроводни тръби за студена и топла вода. Канализационни тръби бяха заменени с нови PVC тръби. Старите плочки по стените и настилката по подовете също бяха премахнати. Беше положен противохлъзгащ гранитогрес с хидроизолация под него и други, свързани с тази дейност. Стените с височина над 2 м и таваните бяха шпакловани и измазани с водоотблъскващ латекс. Обновяване беше извършено още на преходното помещение от душовете към плувния басейн. Всички строително-монтажни дейности в помещенията се извършваха поетапно. Срокът за изпълнение на ремонтните дейности бе 70 календарни дни.

Изпълнител на строително-монтажните дейности бе „ДТ Кънстракшън“ ЕООД – Сливен.

За пускането на басейна в експлоатация през 2021 г., Община Сливен извърши първи етап на мащабен ремонт, а по-късно успя да поднови цялото технологично оборудване. Плувното съоръжение разполага с най-съвременното пречистване на водата.

Днес басейнът се радва на висока посещаемост от деца и любители на плувния спорт, които се забавляват, тренират и показват в състезания своите умения.

Плувното съоръжение ще работи при следния график – от понеделник до петък – от 7 до 20 ч. Събота и неделя – от 9 до 18 ч.