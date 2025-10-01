Октомври в Котел – месец на музика, литература и традиции

01.10.2025 11:09 , Людмила Калъпчиева

Месец октомври в Община Котел идва с дух на традиция, почит и вдъхновение. Градът и селата в общината ще бъдат сцена на музикални прояви, литературни събития, фолклорни празници и отбелязване на значими исторически личности, оставили трайна следа в местната и националната история.

Основни акценти от програмата:

1 октомври (сряда) – Отбелязване на Международния ден на музиката. Празникът, организиран от НУФИ „Филип Кутев“, ще се проведе по централните улици на Котел от 9:45 до 11:00 ч.

4 октомври (събота) – От 17:00 ч. площадът пред кметството в с. Нейково ще оживее с празник на българския фолклор и традиционните ястия, организиран от Община Котел и Кметство Нейково.

9 октомври (четвъртък) – Денят ще бъде посветен на три значими прояви:

Отбелязване на 158 години от смъртта на Георги Раковски на площад „Възраждане“ в Котел.

Представяне на книгите „Милиони стъпала към Бога“, „Сплав човешка“ и „Ноти от мелодията на живота“ на журналиста Ваньо Стоилов от 17:00 ч. в НЧ „Съгласие-Напредък“.

Откриване на изложбата „Героите на Йордан Йовков“ в Художествена галерия „Христо Тодоров“ – Жеравна от 17:30 ч., посветена на 145 години от рождението на писателя.

Заключително събитие – „Архивите говорят“, посветено на 200 години от рождението на просветителя Сава Филаретов. Проявата се организира от Държавен архив – София, Исторически музей – Котел и музейните експозиции в Жеравна. Точният ден, час и място ще бъдат обявени допълнително.

Октомври в Котел обещава срещи със знанието, традицията и вдъхновението.