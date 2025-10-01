На 3 октомври в Сливен – среща за въвеждането на еврото в България

01.10.2025 12:21 , Връзки с обществеността

Община Сливен | Сливен

Информационна среща за въвеждането на еврото в България ще се проведе в Сливен на 3 октомври от 10 часа в една от залите на хотел „Национал“. Събитието е част от Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България на Министерството на финансите и БНБ.

Отправя се покана към представители на институции, браншови организации, бизнеса, медии и граждани да получат ясна и достоверна информация относно основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.

В кампанията участват още Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националният осигурителен институт, Икономическият и социален съвет, Конфедерацията на независимите синдикати в България и др.

Кампанията се провежда в цялата страна. В събитията участват ръководители и експерти на институциите, които са на разположение за дискусия и въпроси от страна на присъстващите.