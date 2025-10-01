Какви са правата ни при отменени или отложени събития?

01.10.2025 12:35 , Людмила Калъпчиева

Автоматичното добавяне на непоискани услуги и непрозрачните такси са нелоялни търговски практики

Когато се стигне до отмяна на събитие или новите дата и място след отлагане не са удобни на потребителите, парите за закупените билети следва да бъдат възстановени по начина, по който са платени и то без неоправдано забавяне, най-често в срок до 14 дни. Това каза в сутрешния блок на Радио „Фокус“ основателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова по повод Международния ден на музиката 1 октомври.

Тя уточни, че в тези случаи потребителите трябва да настояват за възстановяване на сумите пред лицето, на което са ги платили, за да не се стига до прехвърляне на отговорност между посредник, организатор или артисти. „Препоръчвам на потребителите да пазят всички документи – от заявката за покупка на билетите, през самия билет до кореспонденцията във връзка с искането за възстановяването на парите при настъпили обстоятелства за това.

При отлагане на събитие търговецът е длъжен да предостави в разумен срок информация за промяната и за сроковете и реда за упражняване на съответните права, включително за новата дата, място и начин на използване на билетите.

Някои платформи включват непрозрачни административни такси, в нарушение на законодателството, предупреди Руменова. И даде пример със задължителна такса „застраховка на билета“, която възлиза на около 4% от стойността на билета. Същевременно тя не покрива случаите, в които потребителят е възпрепятстван да посети събитието поради възникнала промяна в плановете му. Може да бъде приложено само строго определени причини, като внезапно заболяване, инцидент или смърт на застрахованото лице или на негов близък роднина, карантина, сериозно увреждане на недвижимо имущество след влизане с взлом, което налага неговото изрично присъствие, неочаквано прекратяване на трудовия договор от работодателя и други подобни.

Друга некоректна практика е т.нар. “такса административно обслужване", като размерът и варира, обаче няма информация на какъв принцип се изчислява тази такса и така потребителите не могат да проследят коректността на начисляването и.

За да не се стига до начисляването на нежелани такси, Габриела Руменова препоръча през целия процес на покупката да се следи за предварително направени отметки, за какви услуги се отнасят, желаем ли ги и как оскъпяват сделката. Преди да потвърдим плащането, да проверим общата сума – ако е по-висока от очакваната предвид цената на билетите, това най-вероятно означава добавени услуги.