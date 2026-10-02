02.10.2026 17:52 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 7 часа | 207

Новият интернет сайт на „Топлофикация Сливен – инж. Ангел Ангелов“ ЕАД вече е достъпен на toplosliven.com. Промяната не е само в дизайна. Сайтът поставя началото на единна цифрова среда, изградена около клиента и неговия профил, в която постепенно се обединяват основните електронни услуги на дружеството. Следващата стъпка е мобилното приложение за Android и iOS.

Идеята е проста: един профил, една цифрова среда и достъп до услугите независимо дали клиентът използва компютър или телефон.

Още от началната страница най-търсените услуги са изведени на пряко достъпни места: „Моят акаунт“, проверка на сметка, плащания, заявления, договори, услуги и информация за аварии и профилактики.

Така сайтът вече не е само място за информация, а средство, чрез което клиентът може по-бързо да свърши конкретна работа.

От информационен сайт към лична клиентска среда

Новата платформа запазва основните електронни услуги, познати от досегашния сайт, но ги организира около потребителския профил.

Клиентът може да създаде акаунт, да добави своите абонатни номера и да използва свързаните с тях услуги от едно място. Това включва достъп до информация за партиди, сметки, задължения, плащания и документи.

Съществената промяна е именно тук: вместо при всяко посещение потребителят да започва отначало и да търси отделна услуга, се създава негова лична цифрова среда, свързана с конкретните му партиди.

Резултатът е по-малко търсене, по-малко повторно въвеждане на информация и по-бърз достъп до необходимото.

Един профил от компютъра и телефона

Мобилното приложение за Android и iOS е естествено продължение на тази концепция.

То не е отделна система, която просто повтаря сайта. Сайтът и приложението са части от една обща среда и използват един и същ потребителски профил.

Това означава, че клиентът може да използва сайта, когато е пред компютър, и приложението, когато е в движение, без да започва отначало.

Устройството се сменя, но профилът и услугата остават същите.

Мобилното приложение ще осигурява достъп до основните клиентски услуги директно през телефона, включително информация за сметки и задължения, управление на партиди, история на плащанията и електронно плащане.

Практично предимство са и push известията, чрез които важна информация може да достига директно до клиента, например при нова сметка, успешно плащане или друго съобщение.

Сложната технология остава невидима за клиента

За да работят сайтът и приложението като една услуга, те трябва да обменят актуални данни със съществуващите информационни системи на дружеството, платежните услуги и системите за обслужване на клиентите.

Това е една от най-сложните части на проекта, защото различни системи трябва да работят синхронизирано и да показват една и съща актуална информация независимо от използваното устройство.

За клиента обаче този процес трябва да остане невидим.

Той очаква да вижда правилната сметка, плащането му да бъде отчетено коректно и информацията да бъде една и съща на сайта и в телефона.

Технологията има смисъл само когато прави услугата по-проста.

Единна среда вместо отделни електронни услуги

Реализацията на подобна платформа изисква свързването на няколко различни компонента: уебсайт, мобилни приложения, потребителски профили, плащания и съществуващи вътрешни системи.

Това изисква техническа интеграция, координация между различни специалисти и внимателно съгласуване с реалните процеси по обслужване на клиентите.

Крайният резултат обаче трябва да изглежда максимално прост: една услуга, която работи последователно независимо от това откъде клиентът я използва.

Удобство, организирано около клиента

Някои хора предпочитат компютър. Други използват основно телефона си. Един клиент иска само да провери сметката си, а друг управлява повече от една партида.

Новата платформа е изградена именно около тази логика: не отделните устройства и технологии да определят начина на обслужване, а потребителят и неговият профил.

Затова концепцията на проекта може да бъде обобщена така:

Една цифрова среда. Един профил. Всички услуги на едно място.

С пускането на мобилното приложение тази идея ще бъде завършена и клиентът ще може да избира най-удобния за него начин за достъп, без да сменя своята цифрова среда.

В крайна сметка успехът на проекта ще се измерва не с броя използвани технологии, а с това колко действия спестява на клиента: по-малко търсене, по-малко отделни стъпки и по-бърз достъп до услугите.