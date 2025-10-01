С концерт в Сливен отбелязаха Деня на възрастните хора

01.10.2025 14:19 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Общински съвет - Сливен | Сливен | преди около 1 час | 42

Колективите към пенсионерските клубове в община Сливен днес показаха, че годините не са от значение, когато човек се чувства вдъхновен, жизнен и готов за нови предизвикателства. Те представиха истински музикален спектакъл на сцената на зала „Сливен“ по повод 1 октомври, когато международната общност отбелязва Деня на възрастните хора.

Доказателство за интереса на сливенската публика към празничния концерт бе пълната зала, която следеше с интерес всяко от изпълненията на пенсионерските клубове. Сред гостите на събитието бе заместник-кметът Пепа Чиликова, която поздрави за празника хората в златната възраст. От името на кмета на община Сливен Стефан Радев тя връчи поздравителен адрес на организаторите и участници в концерта.

„Днешният специален ден отново ни дава възможност да изразим нашата благодарност и уважение към всички вас! Вие сте носители на мъдрост, опит и традиции, които винаги са ни помагали да се развиваме и да растем като общество“, пише в поздравлението на Радев. От името на цялата сливенска общност кметът изразява благодарност за приноса, подкрепата и ценния пример, който продължават да дават възрастните хора. „Бъдете винаги обградени с внимание, грижа и топлина, защото вие заслужавате най-доброто!“, завършва градоначалникът.

От „Съюз на пенсионерите - 2004 обединени“ използваха случая да благодарят на община Сливен в лицето на кмета Стефан Радев, за дългогодишната подкрепа и подобряване на условията в пенсионерските клубове. Те изразиха още своята признателност за безкористното съдействие при провеждането на културно-масовите мероприятия в общинската организация на съюза.

„Чрез съвместната ни дейност, сътрудничество и създадените добри материални условия, подобрена клубна база и оказаната ни помощ, успяхме да разнообразим пенсионерския живот на възрастните хора в общината. Изразяваме нашето уважение и почит, че независимо от кризата, Вие, през времето на управление на общината, създавате прекрасни условия за членовете на съюза на пенсионерите. Вие сте сред тези, които с желание, амбиция и последователност, служат на благородната кауза – правото на възрастните хора на достоен живот. Благодарим Ви!“.

Своя поздрав за празника на възрастните хора от сцената на залата отправиха артистите от сливенския Ансамбъл за народни песни и танци и млади таланти от Школа за поп и рок изпълнители „Ритъм“ при местния военен клуб.

Сред гостите в залата бе председателят на Общински съвет – Сливен Димитър Митев. От името на областния управител Чавдар Божурски поздравителен адрес за 1 октомври поднесе заместникът му Фатме Мустафова.

За днешната музикална фиеста с изпълнения се подготвиха колективи от 18 пенсионерски клубове в община Сливен.

Концертът се организира от Община Сливен и местната пенсионерска общност.