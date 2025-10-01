През октомври - богата програма за Димитровден, празник на Сливен

01.10.2025 16:13 , Връзки с обществеността

Месец октомври е наситен със събития по повод празника на Сливен – Димитровден. Програмата е организирана от Общината, съвместно с културни институти, спортни клубове и организации. Планирани са мероприятия за хора от различни възрасти и предпочитания. Ще се проведат изложби, театрални постановки, представяне на книги и спортни турнири.

Сред акцентите в програмата са VII-ят Международен фестивал на изкуствата „Магията на вятъра“, Есенен театрален салон, Фестивалът на източноправославната църковна музика „Николай Триандафилов – Сливенец“, лекоатлетическият турнир „Михаил Желев“ и др. Ще бъдат връчени наградите на Общината в системата на предучилищното и училищното образование. В Сливен ще се проведат още 20-то Държавно първенство за хора с увреждания /тенис на маса, бадминтон/ и Планинският маратон „Хайдушки пътеки“.

На 24 октомври – петък, ще се проведат тържественото заседание на Общинския съвет, церемонията по връчване наградите на Община Сливен за 2025 г., концерт на рок-група „Ренегат“. На 25 октомври – събота, вечерта е празничният концерт на площада с участието на Боро първи и Невена Цонева. На самия празник – 26 октомври, са предвидени тържествена церемония, изпълнения на сливенския ансамбъл за народни песни и танци, ансамбъл "Пирин". Вечерта е откриването на Националната изложба по изобразително изкуство – Сливен‘2025 и връчването на наградата „Сирак Скитник“.

Програмата започна днес - 1 октомври, с празничен концерт с участието на колективи при пенсионерските клубове в Сливен по повод Международния ден на възрастните хора.

