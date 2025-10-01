Кутия на добрите думи – малък жест с голямо значение

01.10.2025 21:04 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Вярваме, че добрите думи имат сила да променят света около нас – да внесат усмивка, топлина и светлина в сърцата ни.

Затова в нашето училище поставихме „Кутия на добрите думи“, в която всеки ученик може да пусне кратко послание към свой съученик, приятел или учител – думи, пълни с обич, подкрепа и доброта.

Целта на инициативата на Ученическия съвет е да насърчим децата да мислят позитивно, да споделят радостта си и да бъдат по-добри един към друг. Когато времето им е запълнено с добри мисли, усмивки и мил жест, няма място за обиди и агресия.

Вярваме, че всяка добра дума е като искра, която може да направи деня на някого по-светъл, защото малък жест означава голямо щастие!

Нека заедно създадем море от усмивки и да покажем, че добротата е най-голямата ни сила!