Сливен, кратки вечерни новини, 01.10.2025 г., сряда

На 3 октомври в Сливен ще се състои информационна среща, посветена на въвеждането на еврото в България.
Общинският плувен басейн в ОУ „Елисавета Багряна“ – Сливен отново е отворен за посетители.
Днес в града под Сините камъни бе отбелязан Международният ден на възрастните хора с тържествен концерт в зала „Сливен“.
Фолклорна група „Детелини“ към клуба на инвалида в град Сливен взе участие в празничния концерт по повод Деня на възрастните хора.
В девет квартала на Сливен на 2 октомври няма да има вода заради ремонт на водопровод.
За времето от 9:00 до 13:00 часа на 2 октомври, четвъртък, на територията на област Сливен ще се проведе съвместно тактическо учение, чиято тема е свързана с действията на силите и средствата на ОД на МВР-Сливен в условията на извънредна ситуация, при която е заплашен животът и здравето на цивилни граждани.
Шефът на ВиК инж. Пламен Трифонов увери, че няма опасност от режим на водата в Сливен.