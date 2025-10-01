Сливен, кратки вечерни новини, 01.10.2025 г., сряда

01.10.2025 16:12 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 5 часа | 90

На 3 октомври в Сливен ще се състои информационна среща, посветена на въвеждането на еврото в България.

Общинският плувен басейн в ОУ „Елисавета Багряна“ – Сливен отново е отворен за посетители.

Днес в града под Сините камъни бе отбелязан Международният ден на възрастните хора с тържествен концерт в зала „Сливен“.

Фолклорна група „Детелини“ към клуба на инвалида в град Сливен взе участие в празничния концерт по повод Деня на възрастните хора.

В девет квартала на Сливен на 2 октомври няма да има вода заради ремонт на водопровод.

За времето от 9:00 до 13:00 часа на 2 октомври, четвъртък, на територията на област Сливен ще се проведе съвместно тактическо учение, чиято тема е свързана с действията на силите и средствата на ОД на МВР-Сливен в условията на извънредна ситуация, при която е заплашен животът и здравето на цивилни граждани.

Шефът на ВиК инж. Пламен Трифонов увери, че няма опасност от режим на водата в Сливен.